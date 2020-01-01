Астронавт NASA сравнила снятый из космоса Волгоград с динозавром

Фотоснимок ночного Волгограда, сделанный из космоса, появился в Twitter астронавта NASA Джессики Меир. Публикацию она сопроводила текстом, в котором написала, что этот город похож на останки динозавра.

«Огни этого российского города вдоль Волги напоминают мне окаменелые останки динозавра», - сообщила женщина.

Джессика Меир является 348-м американским астронавтом. Женщине 42 года. В настоящее время она работает на МКС.