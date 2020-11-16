В Венесуэле назвали сроки поставок российской вакцины «Спутник V»

Поставки российской противокоронавирусной вакцины «Спутник V» В Венесуэлу начнутся в январе 2021 года. Об этом на совещании у президента страны Николас Мадуро заявила вице-президент Делси Родригес.

Родригес накануне вернулась из Москвы, где посетила Российский фонд прямых инвестиций и провела переговоры по поводу вакцины.

«Хорошие результаты и новости для нашей страны – мы гарантируем производство вакцины (в Венесуэле – прим.) и поставки, начиная с января», – цитирует Родригес РИА Новости.

Венесуэла в данный момент принимает участие в испытаниях «Спутник V».

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V», созданную Минобороны совместно с НИЦ имени Гамалеи. Клинические испытания проводятся в России на 40 тысячах добровольцах, в них также принимают участие Белоруссия, Бразилия, Венесуэла, Индия и ОАЭ. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы исследований в РФ показал эффективность на уровне 92%.