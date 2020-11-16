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В США назвали официальную дату вывода войск из Афганистана и Ирака

Виктория Ивашечкина
23:37 16.11.2020
Американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп может в ближайшие дни дать соответствующий приказ.
В США назвали официальную дату вывода войск из Афганистана и Ирака
© Фото: Bernd Wüstneck, dpa, Globallookpess

В Пентагоне озвучили официальную дату вывода войск из Афганистана и Ирака. Это 15 января 2021 года.

Американские СМИ сообщают, что действующий президент США Дональд Трамп может в ближайшие дни дать соответствующий приказ. Военным предписано готовиться к сокращению контингента. Спешку в этом вопросе источники связывают с тем, что 20 января следующего года политик покинет Белый дом, передает CNN

Пентагон ранее распространил уведомление среди командиров, чтобы начать сокращение численности войск в Афганистане до 2500 военнослужащих и 2500 в Ираке к началу следующего года.

На данный момент в Афганистане находится около 4500 американских военнослужащих, а в Ираке — 3000 военнослужащих.

В сентябре Дональд Трамп заявил, что численность американских войск Афганистане будет сокращена до 4 тысяч человек. Президент США добавил, что военные начнут покидать исламскую республику уже совсем скоро.

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