В США назвали официальную дату вывода войск из Афганистана и Ирака

В Пентагоне озвучили официальную дату вывода войск из Афганистана и Ирака. Это 15 января 2021 года.

Американские СМИ сообщают, что действующий президент США Дональд Трамп может в ближайшие дни дать соответствующий приказ. Военным предписано готовиться к сокращению контингента. Спешку в этом вопросе источники связывают с тем, что 20 января следующего года политик покинет Белый дом, передает CNN.

Пентагон ранее распространил уведомление среди командиров, чтобы начать сокращение численности войск в Афганистане до 2500 военнослужащих и 2500 в Ираке к началу следующего года.

На данный момент в Афганистане находится около 4500 американских военнослужащих, а в Ираке — 3000 военнослужащих.

В сентябре Дональд Трамп заявил, что численность американских войск Афганистане будет сокращена до 4 тысяч человек. Президент США добавил, что военные начнут покидать исламскую республику уже совсем скоро.