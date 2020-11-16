Кабмин выделил 200 млн рублей на работу мобильных бригад медиков в регионах

В России выделят 200 миллионов рублей на работу мобильных бригад для оказания помощи больным с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги направят на оплату труда и командировочные расходы, сообщает пресс-служба правительства.

Мобильные бригады из специалистов медучреждений и профильных вузов выезжают в регионы со сложной эпидемиологической обстановкой для консультации коллег и помощи пациентам. В состав бригад входят анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи, кардиологи, терапевты.

Отмечается, что в работе принимают участие 32 подведомственных Минздраву учреждения. В их числе – Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова, Медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии и другие.