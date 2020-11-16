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Трамп подаст «большие иски» в суд после результатов выбора президента США

Виктория Ивашечкина
02:24 16.11.2020
По словам действующего лидера США, ранее иски по всей стране подавали те, кто видел «ужасные злоупотребления властью».
Трамп подаст «большие иски» в суд после результатов выбора президента США
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Действующий президент США Дональд Трамп рассказал, что в ближайшее время им будут поданы «большие иски». Они, как отметил политик, покажут неконституционный характер прошедших выборов. По словам Трампа, многие иски ранее подавали по всей стране те, кто видел «ужасные злоупотребления властью».

«Большие иски, показывающие неконституционность выборов 2020 года и возмущение тем, что делалось для изменения их результатов, скоро будут поданы!» - указал американский лидер в Twitter

Ранее Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден не должен говорить о победе на выборах, поскольку судебные разбирательства только начинаются. 

При этом позже юрист штаба Байдена отметил, что пересчет голосов американцев в штате Джорджия, на котором настаивал Трамп, не изменит итогов прошедших выборов. По словам специалистов, нарушений, предварительно, выявлено не было.

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