Трамп подаст «большие иски» в суд после результатов выбора президента США

Действующий президент США Дональд Трамп рассказал, что в ближайшее время им будут поданы «большие иски». Они, как отметил политик, покажут неконституционный характер прошедших выборов. По словам Трампа, многие иски ранее подавали по всей стране те, кто видел «ужасные злоупотребления властью».

«Большие иски, показывающие неконституционность выборов 2020 года и возмущение тем, что делалось для изменения их результатов, скоро будут поданы!» - указал американский лидер в Twitter.

Ранее Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден не должен говорить о победе на выборах, поскольку судебные разбирательства только начинаются.

При этом позже юрист штаба Байдена отметил, что пересчет голосов американцев в штате Джорджия, на котором настаивал Трамп, не изменит итогов прошедших выборов. По словам специалистов, нарушений, предварительно, выявлено не было.