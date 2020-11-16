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«Как мужчина я поступил правильно»: Яндиев дал большое интервью о драке с Харитоновым

Иван Линдеманн
22:52 16.11.2020
Боец UFC в подробностях рассказывает о случившемся. Так, он говорит, что конфликт произошел на почве давних разногласий между спортсменами.
«Как мужчина я поступил правильно»: Яндиев дал большое интервью о драке с Харитоновым
© Фото: gs.golitsin, instagram

Адам Яндиев дал большое интервью о драке с Сергеем Харитоновым. Ролик, который длится 50 минут, опубликован на странице мастера спорта Геннадия Голицина.

В интервью боец UFC в подробностях рассказывает о случившемся. Так, он говорит, что конфликт произошел на почве давних разногласий между спортсменами.

«Сергей, мы же с тобой как братья. Ты извиниться не хочешь?», - спросил Яндиев у Харитонова во время встречи.

Последний же не захотел просить прощения и начал отвечать Яндиеву в грубой форме.

«Я видел, что глаза у него были добрые, а потом он резко стал агрессивным, начал матом со мной разговаривать», - утверждает боец UFC.

Яндиев признает, что после подобных высказываний ударил Харитонова.

«Как мужчина я поступил правильно, а как отец четырех детей я сделал неправильный поступок. Я готов ответить за свои поступки. И я прошу прощения», - сказал Яндиев.

Драка между спортсменами произошла в воскресенье, 15 ноября.  В отношении Яндиева возбуждено два уголовных дела о причинении легкого вреда здоровью.

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