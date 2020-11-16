На Дону в Ростовской области столкнулись два теплохода. В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ организована доследственная проверка, сообщается на сайте ведомства.

«По предварительным данным, сегодня, в утреннее время, теплоход “Волга – 4007” совершил навал на теплоход “Междуреченск”, в результате чего суда получили повреждения корпусов», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате инцидента пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не произошло. Ростовские следователи продолжают осмотр судов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предстоит оценить размер ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.