Двоевластие и опасные настроения: что происходит в США после президентских выборов Анна Козлова Нынешняя президентская гонка войдет в историю как самая неоднозначная. Спустя полторы недели после президентских выборов в США имя нового президента так и не названо – выборы прошли, но еще не завершились. Пока Джо Байден продолжает принимать поздравления, Дональд Трамп отказывается признавать победу соперника и добровольно покидать Белый дом. Нынешняя президентская гонка войдет в историю как самая неоднозначная.



Сторонники действующего президента в эти дни, словно обороняющаяся армия, окружили Белый дом. «В Америке столько патриотов. Это лишь малая часть. Мы не будем просто сидеть и смотреть, как забирают нашу страну», – говорит сторонница Республиканской партии США Синди. В поддержку Трампа в Вашингтоне собрались тысячи людей. Они требуют пересчета голосов и готовы отстоять свой выбор. Сам Трамп поддержал митинг, о чем сообщил у себя на странице в Twitter, и даже пообещал выйти к толпе на пару минут.



Президент свое слово сдержал – проехался в кортеже мимо толп сторонников. Много улыбался, махал своим фанатам из-за бронированного стекла и одними губами говорил «thank you» – «спасибо». Это можно назвать самым крупным протестом консерваторов в Вашингтоне со времен демонстраций «Чайной партии». Десять лет назад тысячи республиканцев собрались, чтобы выступить против реформы системы здравоохранения. Сейчас на марш пришли по разным оценкам от 30 до 50 тысяч человек. Многие стягиваются к зданию Верховного суда - они требуют пересмотра итогов голосования.



На улицы вышли правые радикалы – узнать их можно по черно-желтой одежде, бронежилетам и каскам. Они не раз заявляли о том, что поддерживают Трампа и готовы, если потребуется, взять в руки оружие. Но до сегодняшнего дня все это были просто слова, теперь - реальность. Первые стычки с демократами уже появляются.



Для многих даже неважно, кто займет Белый Дом. Люди уверены, что на выборах были массовые подтасовки. Они чувствуют себя обманутыми и разочарованными. «Я думаю, уже нет разницы кто победит. В любом случае будет что-то вроде гражданской войны… Ни одна сторона эти выборы не признает. Да и мы уже видели, на что способны левые. Они себя показали», – отмечает член группировки Proud Boys Рональд. Официально сейчас в Америке двоевластие. После предварительного подсчета голосов Дональд Трамп по американской традиции должен был произнести речь проигравшего, тем самым признав итоги голосования. Но вместо этого республиканец продолжает играть в гольф, отменив при этом все официальные встречи, кроме обязательных для действующего президента – таких как посещение Арлингтонского национального кладбища в день Ветеранов.



Это был первый публичный выход Дональда Трампа после возможного поражения на выборах. И в тот же день Джо Байден с супругой, словно копируя президентскую программу, посетили военный мемориал в Филадельфии. В глазах американцев двоится – два президента, две официальные программы. Каждый тянет одеяло на себя.



Трамп, по свидетельствам журналистов, погрузился в депрессию, потерял связь с реальностью и не способен свыкнуться с поражением. Лишь недавно - во время пресс-конференции по коронавирусу – он впервые намекнул на такую вероятность. Говорил непривычно тихо. И как будто даже поседел. «Нынешняя администрация не будет закрывать страну на карантин. Что бы ни произошло в будущем, кто знает, какой будет следующая администрация – видимо, время покажет», – сказал он. Байден же пытается присесть хотя бы на краешек президентского стула и потихоньку назначает членов своей администрации. Пока все назначения – умозрительные. Администрация Трампа не подпускает демократов к ресурсам Белого дома. Но Байден не отчаивается и действует по старому американскому принципу fake it till you make it - притворяйся, пока не претворишь в реальность. «Процесс передачи власти демократам уже начался. Мы будем продвигаться вперед поступательно в направлении формирования нашей администрации, аппарата Белого дома и изучая кандидатуры на посты в кабинете. Нас уже ничего не остановит», – заявил он. На должность руководителя аппарата Белого дома он прочит своего бывшего советника Рона Клайна. Хилари Клинтон готовится занять пост постпреда страны при ООН. А небезызвестная Джен Псаки, которую россияне помнят как автора нелепых ошибок в антироссийских речах, стала советником переходной команды Байдена. Она уже успела пожаловаться на то, что Вашингтон не дает демократам доступа к секретной информации. «Мы не собираемся биться насмерть с администрацией Белого дома или кем-либо еще. Мы просто хотим получить доступ к докладам разведки. К данным по государственным угрозам и распространению коронавируса, чтобы подготовиться к управлению страной», – сказала Псаки. Телеграммы с официальными поздравлениями Джо Байдену от глав государств приходят в Госдепартамент США по дипломатической почте. Но, если верить американской прессе, глава дипведомства Майк Помпео просто не отдает Байдену письма. Демократу, чтобы поблагодарить иностранных политиков, приходится самому связываться с ними, используя старые дипломатические связи Барака Обамы. Байден уже успел созвониться с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Даже представители Китая под конец недели решили поздравить демократа. Помпео же его игнорирует и отрицает саму вероятность того, что Байден займет Овальный кабинет. «Будет плавная передача власти – второй администрации Трампа. Мы готовы к этому. Мир наблюдает за тем, что у нас происходит. Мы собираемся подсчитать все голоса», – отмечает госсекретарь. Адвокаты Трампа разъехались по всей стране и подают все новые и новые иски властям штатов, в которых победил Джо Байден. Насколько затянутся разбирательства, пока что не способен сказать никто. Для России это дико – выборы, растянутые на месяцы, отсутствие определенности и слабая разница между традицией и законом. «В любой демократии – в США, в России, в любой стране мира – вам нужно проводить прямые выборы. Это просто логика. Однако, к сожалению, у нас есть Конституция… Она уже 140 лет говорит нам: вот как вы должны голосовать. Но это абсолютно недемократично, на 100%... Проблема в том, что мы застряли в этой глупой системе выборщиков. Нам надо поменять Конституцию, но мы не можем. Вот и все», – объясняет политолог и журналист Стефен Эберт. Уже не раз это создавало проблемы для Америки. В 2000-м Белый дом на целый месяц остался без хозяина. Есть мнение, что именно из-за этого Джордж Буш-младший пропустил предупреждение о готовящемся теракте 11 сентября. И вот в Вашингтоне снова – безвластие. Американская политика переживает сложный период. Непросто и самому Дональду Трампу, который, по собственному признанию, проигрывать не привык. Однако без дела он вряд ли будет долго сидеть. После ссоры с любимым телеканалом Fox News, поспешившим в ночь выборов предсказать победу Байдена, Трамп, по некоторым сообщениям, задумался над созданием собственной медиаимперии. «Нет никакого сомнения в том, что дальше он создаст свой телеканал. Что-то типа Трамп-ТВ... Многие еще в 2016 году говорили, что Трамп на самом деле баллотировался в президенты, чтобы создать хорошую рекламу для своей новой медиаимперии. У него теперь отличная аудитория. Он получил 70 миллионов голосов, 70 миллионов человек готовы убить себя за Трампа. Мне жаль это говорить. Но обожание Трампа уже приобрело масштабы культа личности», – добавляет Эберт. И если Вашингтоне сейчас 50 тысяч, то, как может выглядеть марш 70 миллионов сторонников Трампа, – остается только догадываться. Ведь в американских выборах все, как всегда, относительно, зыбко и неточно. А вот настроения на улицах – все жестче и огнеопаснее.