Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 54,3 млн

В мире за сутки было зафиксировано 528 905 случаев инфицирования коронавирусом. За все время наблюдений с начала пандемии число людей с положительным тестом на COVID-19 составляет 54 301 156. Это следует из данных Всемирной организации здравоохранения, опубликованных в понедельник, 16 ноября.

В отчете ВОЗ сообщается, что за сутки в мире скончались 7 858 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 1 316 994 человек. Согласно данным ВОЗ, наибольший суточный прирост инфицированных коронавирусом был зафиксирован 14 ноября. Тогда было выявлено 663 772 человека с COVID-19.

На первом месте по количеству выявленных заболевших стоит США. В стране зарегистрировано 10 796 432 случаев инфицирования. На втором месте идет Индия, где заболели 8 845 127 человек. Далее стоит Бразилия - 5 848 959, четвертое место занимает Россия - 1 948 603, на пятом месте стоит Франция - 1 945 468.

Ранее в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире закончится только в том случае, если вакцину от COVID-19 получат 70% населения планеты.