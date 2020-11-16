Названы тревожные симптомы затяжного коронавируса

Жительница Шеффилда 43-летняя Хелен была инфицирована коронавирусом еще в марте. По ее словам, симптомы проявились в течение четырех дней. Женщина начала чувствовать себя болезненной и вялой, ощущала тяжесть в груди. Ей показалось, что она начала выздоравливать, но неожиданно вновь почувствовала себя плохо. Через несколько дней у нее появились нетипичные симптомы коронавируса. Об этом пишет издание YourkshireLive.

Британка рассказала, что нетипичные симптомы – это тремор, кровоточащие десны и слабость. Также у женщины наблюдались лихорадка и учащенное сердцебиение, а через некоторое время начали выпадать волосы.

По словам Хелен, сейчас у нее наблюдается множество проблем, связанных с сердцем и легкими, а также кратковременной памятью. У нее появляется шум в ушах, бывают проблемы с желудком и непроизвольное сокращение мышц. Она страдает инфекциями носовых путей, ее мучает постоянная усталость, а также другие симптомы, напоминающие обычный грипп.

Ранее в ВОЗ рассказали, как отличить коронавирус от гриппа, которые схожи по некоторым симптомам. По словам специалистов, при COVID-19 часто наблюдается потеря обоняния и вкуса, появляется одышка и температура повышается до 38 градусов и выше.