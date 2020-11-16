Эпидемиолог: в РФ нет подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом

В России нет ни одного документированного случая повторного заражения COVID-19, но ученые подтверждают эту возможность. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире «Россия-24».

«Наука подтверждает данную ситуацию. К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки. В России нет еще ни одного документированного повторного случая», - заявил Горелов.

Ранее в НИИ имени Гамалеи назвали условие для повторного заражения COVID-19. По словам специалистов, вероятность заболеть коронавирусом во второй раз можно оценить уже по первому заболеванию на основе первого иммунного ответа.