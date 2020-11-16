Эпидемиолог: в РФ нет подтвержденных случаев повторного заражения коронавирусом
По словам Александра Горелова, наука подтверждает возможность повторного инфицирования COVID-19/
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В России нет ни одного документированного случая повторного заражения COVID-19, но ученые подтверждают эту возможность. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире «Россия-24».
«Наука подтверждает данную ситуацию. К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки. В России нет еще ни одного документированного повторного случая», - заявил Горелов.
Ранее в НИИ имени Гамалеи назвали условие для повторного заражения COVID-19. По словам специалистов, вероятность заболеть коронавирусом во второй раз можно оценить уже по первому заболеванию на основе первого иммунного ответа.