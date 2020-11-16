Более 82 тысяч исков и миллиард долларов: как «Бойскауты Америки» оказались в самом громком судебном процессе страны

По количеству исков о педофилии легендарные «Бойскауты Америки» скоро обойдут скандалы в католической церкви. Одна из старейших молодежных организаций мира, из которой вышел не один президент США, оказалась втянута в самый громкий процесс в истории американской судебной системы.

«Справедливости ради скажу, что идея бойскаутов отличная. В отряд я попал, потому что нравилась скаутская униформа. Я с ума сходил по красивым нашивкам, сборам в лагерях и военной подготовке. Потом я узнал, что некоторые ребята зачем-то ходят домой к скаут-лидеру. Когда меня позвали, я, конечно, согласился», - рассказал бывший участник молодежной организации «Бойскауты Америки» Уильям Стивенс.

Сегодня 57-летний Уильям Стивенс - один из главных истцов по делу о растлении в скаутском движении. Он защищает в судах свое детство и детство тысяч других американских мальчишек. Стивенс на своем опыте узнал, как растлевали своих подопечных взрослые. Подростком он провел в психиатрической клинике почти три года и борется с расстройствами до сих пор.

«Мы надеемся, что все жертвы получат компенсации. Речь идет об общем иске на 1 миллиард долларов. Но это ничто, по сравнению с теми травмами, которые взрослые причинили детям», - считает адвокат Уильяма Стивенса Джош Гиллиспи.

Возраст обвинителей - от 8 до 93 лет. Случаи сексуального домогательства со стороны членов организации «Бойскауты Америки» фиксировались по всей стране и даже за рубежом. Например, на территории военных баз в Японии и Германии. Среди пострадавших - в основном мужчины, однако, поступали иски и от женщин.

Долгие годы дела по растлению воспитанников бойскаутского движения в США не доходили до суда по сроку давности. Однако год назад некоторые штаты, Калифорния и Нью-Йорк в частности, позволили пострадавшим от сексуального насилия обращаться в суд вне зависимости от того, когда произошло преступление. С тех пор количество исков возросло.

О пережитом решились поведать публично и жертвы насилия скаутов. Зарегистрировано уже больше 82 тысяч исков. И новые жуткие исповеди продолжают всплывать. История последних дней – рассказ 48-летнего Майкла Клифтона. Сегодня он - отец троих детей и успешный стоматолог. Американским СМИ мужчина рассказал, что скаут-лидер из его детства часто вступал в отношения с матерями-одиночками, в том числе и с его матерью. Домогаться сына своей любовницы взрослый скаут стал едва та ушла на работу.

«Хотел бы я знать, как забыть об этом всем. В молодые годы отгонял мысли алкоголем и наркотиками. Но это не выход», - рассказал бывший участник молодежной организации «Бойскауты Америки» Майкл Клифтон.

Больше ста лет юным американцам скауты привали патриотизм, чувство локтя, навыки выживания и дружбу с природой. Но кажется скоро в легендарной истории подросткового движения будет поставлена точка. Из-за обвинений в сексуальном насилии над мальчиками и юношами «Бойскаутам Америки» уже пришлось просить о признании себя банкротом. Судебные иски на миллиард долларов и вовсе разорят организацию.

Но бывшие лидеры бойскаутов оказались куда предприимчивее. Они объявили о наборе в герлскауты - новое движение, теперь уже для девочек и девушек.