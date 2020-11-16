Владимир Путин изменил состав Совета при президенте по правам человека. Из него исключены пять человек и включены пять новых. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В новый состав СПЧ включены: заместитель главного редактора журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова, президент акционерного общества «Крибрум» Игорь Ашманов, президент отделения Международной академии архитектуры в Москве Андрей Боков, президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова, сопредседатель координационного совета общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей» Галина Осокина.

Исключены из СПЧ следующие лица: политолог Светлана Айвазова, председатель президиума Московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Юрий Костанов, Ольга Сидорович и Анита Соболева.