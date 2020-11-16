На передовой с COVID-19: как проходит смена врача по вызовам на дом в Мурманской области

Мурманские врачи квартиру, где есть подтвержденный коронавирус, называют «очагом». В этой семье пока только у одного из супругов есть диагноз, второй еще ждет результаты теста. Но оба на изоляции. Врач приходит к ним домой в полном облачении, как космонавт. Но не трогает даже ручку двери. И соблюдает дистанцию. А после визита обязательно опрыскивает себя специальным раствором. И так после каждого адреса. Список огромный: 50 первичных случаев. Ежедневно. Только на одну поликлинику. В списке есть еще и повторные визиты.

«У нас сегодня непростой день. Мы работаем с бригадой медиков, которая выезжает к пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19. Чтобы понять, как нелегко приходится врачам, мы вместе с ними переоделись. На мне сейчас защитный костюм, он полностью герметичный, две пары перчаток, маска, очки. Вы только посмотрите, как они потеют, хотя не прошло еще и часа работы. А впереди – весь день», - рассказала корреспондент Елена Сивонен.

Специальный костюм не пропускает воздух. В нем жарко, как в бане. И это сейчас, глубокой осенью. Как чувствовали себя врачи летом – невозможно представить. Смены по 6 - 8 часов, если не больше. Это и есть передовая линия в борьбе с коронавирусом, где медики – герои.

«Дискомфорт – самое неприятное. Когда маска потеет, очки, кожа чешется», - рассказала врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №2» Наталья Сергеева.

Наталья Сергеева – врач-невролог. С июля она не практикует, считая, что в ковид-бригаде, куда пошла добровольцем после обучения и получения сертификата, она нужнее.

«Сейчас у нас нет неврологов, гастроэнтерологов, сейчас у нас все ковидологи. Просто сейчас мне не захотелось оставаться в стороне от, так скажем, особенностей этого года, этого века, от пандемии. Мне самой захотелось участвовать, и я включилась в эту работу», - рассказала врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника №2» Наталья Сергеева.

Сейчас состав медицинских бригад усиливают в два раза из-за роста числа инфицированных больных положительных. В среднем суточный показатель составляет 250 человек. Это по Мурманской области, по России - тысячи. Пациенты часто паникуют, не зная чего ждать от вируса, окажут ли им оперативную помощь.

«У меня в четверг пропали запахи, вкус. Температура была два дня», рассказала местная жительница Виктория Березина.

Состояние больного оценивают комплексно. Если есть подозрение, что станет хуже, госпитализируют. Но и те, кто проходит лечение амбулаторно, - под наблюдением медиков. Пока врачи не могут дать прогноз, когда ситуация с коронавирусом пойдет на спад. Но точно угрозу заражения значительно снизят меры профилактики.