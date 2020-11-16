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Эпидемия телефонного мошенничества: как в России предлагают бороться со звонками из «банков»

Иван Линдеманн
Диана Сирази
19:54 16.11.2020
Почти пять тысяч телефонных номеров потребовал заблокировать Центробанк. Минцифры подготовило законопроект, который обяжет всех операторов связи устанавливать системы противодействия телефонным мошенникам.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay

Номера телефонных мошенников предложили блокировать уже после первых звонков. Абонентам надо будет лишь пожаловаться оператору связи. С такой идеей выступает Министерство цифрового развития, где уже подготовили соответствующий законопроект.

Разные махинации с использованием обычного мобильного телефона давно стали классикой, но их число только растет. Так, например, девять из десяти банковских операций мошенники совершают с помощью звонка. Вере Данилиной позвонили с неизвестного номера, предложили оформить выгодный кредит с заманчиво минимальной ставкой, но с оговоркой: нужно заплатить за страховку.

«Сначала позвонил якобы менеджер банка, потом позвонил Андрей Петрович, который назвался начальником службы безопасности. Он меня ласковым голосом обрабатывал и говорил банковскими терминами, что кредит оформлен, я его получу на карту дистанционно, минуя посещение банка», - вспоминает Вера.

Чтобы получить тот самый заветный кредит, женщина без конца переводила суммы денег: то за страховку, то за доставку документов. В результате ничего не получила, а потеряла 30 тысяч рублей. Казалось бы, преступная схема всем давно известна, но до сих пор находятся те, кто не бросит трубку.

Такие махинации уже называют классическими. Пугают - с карты списаны деньги, чтобы не потерять оставшиеся нужно срочно перевести их на безопасный счет, а для этого назвать пин-код.

«Сейчас мошенники стали использовать боты, которые автоматически звонят людям, чтобы понять, ответит  человек или нет. Если вы берете трубку, а в ответ тишина, вы слова говорите, программа анализирует, сообщает данные мошенникам, что это не мертвый номер», - уточняет доцент кафедры права НИУ МИЭТ Генрих Девяткин.

Так, бойцы ОМОН недавно накрыли банду в Санкт-Петербурге. В съемной однушке нашли ноутбуки, десятки сотовых и пять тысяч сим-карт. Хватит, чтобы обмануть целый городок. За каждой сим-картой закреплен один уникальный номер, который и высвечивается на нашем телефоне. Мошенники же зачастую звонят через интернет. С помощью специальных программ аферисты превращают обычный номер в виртуальную  станцию, где можно легко подделать звонки  - даже с мобильного вашей мамы или банков. Находясь в Уфе, в сеть можно выйти будто бы из Москвы, а звонить и вовсе как будто из Германии.

«Звонки идут из-за рубежа, идут по стандартам связи старым. Заходя на территорию России, номер можно подменить на номер банка, на номер другой организации. И мошенники, используя иностранные серверы, могут звонить из-за рубежа и представляться этими организациями», - отметил эксперт по цифровой экономике Арсений Щельцин.

Мошенничество от имени банков - настоящая эпидемия. Почти пять тысяч телефонных номеров потребовал заблокировать Центробанк. Минцифры подготовило законопроект, который обяжет всех операторов связи устанавливать системы противодействия телефонным мошенникам. Мы сможем теперь и сами пожаловаться. Создадут специальный номер, и после нашего обращения абонента заблокируют.

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