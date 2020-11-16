Два человека погибли и четыре пострадали в результате пожара в Подмосковье

Два человека погибли, четверо пострадали в результате пожара в двухкомнатной квартире многоэтажного жилого дома в городе Пересвет в городском округе Сергиев Посад Московской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Информация о возгорании в квартире на девятом этаже по улице Королева поступила в 17.27 в понедельник. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение на площади 52 квадратных метра.

Уже через четыре минуты после прибытия, подразделению удалось локализовать пожар, в 18.03 ликвидировать открытое горение, еще полчаса потребовалось спасателям, чтобы ликвидировать последствия.

«Пострадали шесть человек, из них два погибло. Эвакуировано 15 человек. К тушению привлекалось 29 человек и 9 единиц техники», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, среди пострадавших есть два малолетних ребенка. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.