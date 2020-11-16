В ВОЗ предупредили, что только вакцина не способна остановить пандемию

С помощью одной вакцины от коронавируса справиться с инфекцией не удастся. К такому выводу пришли во Всемирной организации здравоохранения. Специалисты отметили, что для эффективной борьбы с COVID-19 нужно использовать и другие инструменты: наращивать тестирование, выявлять контакты инфицированных со здоровыми и помещать на карантин тех, кто имел такие контакты.

«С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина призвана сыграть существенную роль, чтобы взять пандемию под контроль. Однако важно подчеркнуть, что вакцина будет дополнять другие имеющиеся у нас инструменты, а не заменять их», - приводит слова главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса ТАСС.

Также он подчеркнул, что, в первую очередь, привить следует тех людей, которые подвергаются риску, то есть медицинских работников и пожилых.

«Хочется надеяться, что это уменьшит число смертей и даст возможность системам здравоохранения противостоять болезни, однако у вируса по-прежнему будет много пространства для движения», - добавил гендиректор ВОЗ.

По словам Гебрейесуса, в настоящее время в мире существует более 200 проектов по разработке вакцины от COVID-19.