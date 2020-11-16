Площадь разлива мазута под Владимиром превысила 12 тысяч квадратных метров

Во Владимирской области вблизи города Коврова в результате схода с рельсов грузовых вагонов с мазутом площадь разлива нефтепродуктов составила более 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

«По состоянию на 17.32 площадь разлива нефтепродуктов составляет 12500 квадратных метров. Силы и средства готовы к проведению пенной атаки при необходимости», - говорится в сообщении.

Уточняется, что грузовой поезд шел со со станции Зелецино Нижегородской области в город Высоцк Ленинградской области. Сошли с рельсов 30 вагонов, разлив произошел из шести цистерн с мазутом.

«Нарушены габариты двух путей. Возгорания нет», - говорится в сообщении.

На месте аварии сейчас работают 96 человек и 27 единиц техники. Проводятся мероприятия по недопущению возгорания сошедших с рельсов вагонов с горюче-смазочными материалами.

В Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ по факту схода с рельсов грузовых железнодорожных вагонов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

«В результате схода погиб дорожный мастер 1969 года рождения, который в тяжелом состоянии был извлечен из-под вагонов, однако из-за серьезных травм скончался по пути в больницу», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на 238 километре, на перегоне Камешки - Новки, с рельсов сошли 30 из 54 грузовых вагонов с мазутом грузового поезда №2617.