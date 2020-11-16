Ученые заявили, что из-за глобального потепления клещи начнут чаще атаковать людей

Дальнейшее потепление климата на Земле может привести к тому, что клещи, поражающие собак, будут атаковать людей в два-три раза чаще, чем их питомцев. Об этом сообщила пресс-служба Американского общества тропической медицины и гигиены (ASTMH).

По словам ветеринара из Калифорнийского университета Лауры Бакус, нападение клещей, разносящих риккетсию (возбудитель опасной пятнистой лихорадки Скалистых гор), вырастет, если температура воздуха в среднем повысится с 23 до 37 градусов. Врач предупредила, что уже сейчас во время жары можно ожидать увеличение случаев развития этой болезни.

Биолог пояснила, что при нормальных температурах так называемые коричневые собачьи клещи редко нападают на людей. Однако в последнее время люди стали чаще жаловаться на их укусы.

Ветеринар вместе со своей командой провела исследование, чтобы выяснить, как влияет температура на поведение этих клещей. Ученые соорудили две специальные камеры, в одной находился человек, в другой - собака. Отсеки были соединены между собой воздуховодами. Исследователи поднимали и снижали температуру, а также фиксировали поведение клещей. Выяснилось, что при 23 градусах членистоногие поворачивались в сторону собаки, при 37 градусах - в сторону человека. Биологи также выяснили, что некоторые подвиды клещей пытались атаковать человека, а некоторые просто теряли интерес к собаке. По словам Бакус, это наблюдение поможет в профилактике болезней, передающихся клещами.