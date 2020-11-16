Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по российской вакцине от коронавируса

Владимир Путин обсудил с Биньямином Нетаньяху сотрудничество по российской вакцине от коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент России и премьер-министр Израиля обменялись мнениями о борьбе с инфекцией и предпринимаемых в этой связи в обеих странах ограничительных и профилактических мерах.

«Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия по линии заинтересованных ведомств и организаций, в частности, перспективы сотрудничества по российской вакцине, включая ее возможные поставки и организацию производства в Израиле», - сказано в сообщении.

Кроме того, Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в ближневосточном регионе и условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.