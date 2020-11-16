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В Ереване начался митинг за отставку премьера Пашиняна

Вячеслав Кустов
Тамара Астапенкова
17:34 16.11.2020
В столице Армении также собрались несколько десятков родственников пропавших без вести военных в Нагорном Карабахе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Асатур Есаянц, РИА Новости

В Ереване на площади перед Оперным театром проходит акция протеста. Люди требуют отставки премьер-министра Николы Пашиняна. Об этом передает корреспондент «Звезды» Вячеслав Кустов.

«Ситуация отличается от той, что была в день подписания мирного соглашения. На площади довольно спокойно. Правоохранители есть, но они фактически теряются в толпе. Люди кричат “Никол – предатель”. Многие подчеркивают, что хотят мирной смены власти», - рассказал Вячеслав Кустов.

Также у здания Минобороны собрались несколько десятков родственников пропавших без вести военных в Нагорном Карабахе. Они требуют ответить им, где находятся их мужья, братья и дети. Территория оцеплена полицейскими.

Тем временем в парламенте Армении идет встреча премьер-министра Николы Пашиняна с депутатами правящей партии. Представители оппозиции на заседании не присутствуют. Премьер заявил, что признает ошибки, как на фронте, так и на дипломатическом уровне. Никол Пашинян сообщил, что уволил главу МИД Армении.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении планируют изменения в составе правительства. При этом Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку в результате неудач при военных действиях в Нагорном Карабахе.

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