В Ереване начался митинг за отставку премьера Пашиняна

В Ереване на площади перед Оперным театром проходит акция протеста. Люди требуют отставки премьер-министра Николы Пашиняна. Об этом передает корреспондент «Звезды» Вячеслав Кустов.

«Ситуация отличается от той, что была в день подписания мирного соглашения. На площади довольно спокойно. Правоохранители есть, но они фактически теряются в толпе. Люди кричат “Никол – предатель”. Многие подчеркивают, что хотят мирной смены власти», - рассказал Вячеслав Кустов.

Также у здания Минобороны собрались несколько десятков родственников пропавших без вести военных в Нагорном Карабахе. Они требуют ответить им, где находятся их мужья, братья и дети. Территория оцеплена полицейскими.

Тем временем в парламенте Армении идет встреча премьер-министра Николы Пашиняна с депутатами правящей партии. Представители оппозиции на заседании не присутствуют. Премьер заявил, что признает ошибки, как на фронте, так и на дипломатическом уровне. Никол Пашинян сообщил, что уволил главу МИД Армении.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении планируют изменения в составе правительства. При этом Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку в результате неудач при военных действиях в Нагорном Карабахе.