В стране и мире СК проводит проверку по факту схода вагонов с мазутом под Владимиром Тамара Астапенкова На место аварии выехали следователи и криминалисты. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: подслушано ковров, VK Следователи выясняют все обстоятельства и причины схода грузового поезда вблизи Коврова Владимирской области. Об этом рассказал «Звезде» старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров. «По предварительным данным, 16 ноября в 14.25 по московскому времени на 238-м километре, перегон Камешки - Новки, сошли 30 из 54 грузовых вагонов с мазутом грузового поезда №2617», - рассказал Захаров. На место аварии выехали следователи и криминалисты. Проводится проверка, выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. «Предварительно пострадавших нет. Сумма ущерба устанавливается», - говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также внесено представление об устранении обстоятельств, способствующих подобным происшествиям, уточнил Захаров. Ранее стало известно, что в районе станции Новки-1 сошли с рельсов вагоны грузового поезда. На месте аварии работают подразделения МЧС и других экстренных служб. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика