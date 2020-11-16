В Ростехнадзоре назвали точную причину аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

Разлив топлива на ТЭЦ-3 в Норильске произошел по технической причине. В Ростехнадзоре в ходе проверки обнаружили недостатки проектирования и дефекты при строительстве резервуара. Эксперты отметили, что под сваями был слабый грунт, а несущая способность фундамента - недостаточна.

«Наличие «слабых» грунтов под концом свай вызвало перераспределение усилий в конструкциях свайного основания, и на ряде свай-стоек нагрузка значительно превысила их несущую способность», - говорится в заключении специалистов.

Кроме того, аварии способствовали некачественный контроль и нарушения при экспертизе промышленной безопасности.