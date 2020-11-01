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Число жертв при землетрясении в Турции достигло 42

Светлана Головина
06:16 01.11.2020
Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий.
Число жертв при землетрясении в Турции достигло 42
© Фото: Xinhua Globallookpress

Количество погибших при землетрясении в турецком Измире увеличилось до 42 человек. Об этом сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны (AFAD).

Ранее говорилось, что число жертв составило 39 человек, еще 885 получили ранения различной степени тяжести.

Турецкие спасатели ведут работы по поиску людей под обломками разрушенных зданий, пишет РИА Новости.

«Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий», - пишет агентство Anadolu со ссылкой на AFAD.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Турции 30 октября

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