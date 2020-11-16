Путин и Макрон обсудили развитие ситуации в Нагорном Карабахе

Президенты России и Франции в ходе телефонного разговора обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«С учетом сопредседательства России и Франции в Минской группе ОБСЕ обстоятельно обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Владимир Путин информировал о предпринятых российской стороной активных посреднических усилиях, позволивших остановить кровопролитие и избежать новых жертв», - говорится в сообщении.

Владимир Путин рассказал Эммануэлю Макрону о развертывании российского миротворческого контингента вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.

«Отмечено, что заявление президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 9 ноября выполняется, обстановка в регионе в целом стабилизировалась»,- говорится в сообщении.

Лидеры двух стран выразили готовность к координации работы по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ – России, Франции и США. Также была акцентирована важность решения неотложных гуманитарных вопросов: это и возвращение беженцев домой, обеспечение условий для нормальной жизни населения, восстановление инфраструктуры, сохранение христианских храмов и монастырей. Владимир Путин сообщил о создании российского Центра гуманитарного реагирования.

В ходе телефонного разговора Путин и Макрон также затронули некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере совместного противодействия террористической угрозе.