Путин потребовал жестко и бескомпромиссно бороться с наркотиками в стране

Жестко и бескомпромиссно бороться с наркобизнесом потребовал Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ, на котором обсуждался проект новой антинаркотической стратегии до 2030 года.

По словам главы государства, весной, когда границы были закрыты из-за коронавируса, наркотрафик сократился на треть. За прошедшие десять лет официальное число потребителей сократилось более чем на четверть. Но ситуация остается сложной.

«Обращаю внимание на то, что главы ряда субъектов РФ нередко передают другим должностным лицам свои, закрепленные за ними полномочия председателей антинаркотических комиссий. Такая практика, а по сути, попытка спрятаться за чужой спиной абсолютно недопустима», - заявил президент РФ.

Владимир Путин напомнил о персональной, личной ответственности глав регионов за координацию всей антинаркотической деятельности. Он попросил полномочных представителей президента РФ в федеральных округах держать этот вопрос на постоянном контроле.