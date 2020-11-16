Мощный взрыв и пепел: неподалеку от Сицилии проснулся вулкан

В одном из кратеров действующего вулкана Стромболи, который расположен на одноименном маленьком острове в Тирренском море к северу от Сицилии, раздался мощный взрыв.

Вулкан выбросил столб пепла, которым засыпало ближайшие населенные пункты, сообщает газета Il Mattino. По предварительной информации, пострадавших нет.

Вулкан Стромболи имеет три кратера. Последняя крупная активность зафиксирована 11 лет назад.