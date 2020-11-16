Пашинян отправил в отставку главу МИД Армении

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян написал заявление об отставке. Об этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анна Нагдалян, опубликовав его письменное заявление.

«Многоуважаемый господин премьер-министр, прошу принять мое заявление об отставке. Спасибо за доверие и совместную работу», - написал Мнацаканян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте страны о том, что он принял решение отправить в отставку Мнацаканяна. Также он сообщил о том, что планируются дальнейшие изменения в составе правительства.

Кроме того, сегодня Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку в результате неудач при военных действиях в Нагорном Карабахе. При этом он подчеркнул, что считает себя главным ответственным за сложившуюся ситуацию.