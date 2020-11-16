Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве возбудили уголовное дело после смерти пяти пациентов по вине частной клиники

Тамара Астапенкова
15:17 16.11.2020
По данным следствия, трем пациентам были оказаны услуги, на виды которых у клиники не имелось лицензий.
© Видео: Ск РФ © Фото: Игорь Катаев, РИА Новости

Столичные следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу Москве.

«Частная медицинская клиника, расположенная по Мичуринскому проспекту в городе Москве, оказывала медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшие смерть пяти пациентов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате деятельности этого медучреждения еще одной женщине был нанесен вред здоровью средней тяжести. По данным следствия, трем пациентам были оказаны услуги, на виды которых у клиники не имелось лицензий.

«Ранее, по иску Росздравнадзора по городу Москве и Московской области, Арбитражным судом города Москвы была аннулирована лицензия на медицинскую и фармацевтическую деятельность ООО “Научно-практический центр хирургии и гинекологии”», - говорится в сообщении.

Следователями проводятся все необходимые мероприятия на установление обстоятельств и причин произошедшего. Назначены экспертизы, будут допрошены руководители и сотрудники частной медицинской клиники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:31 В стране и мире
Видео
Мощный взрыв и пепел: неподалеку от Сицилии проснулся вулкан
15:17 В стране и мире
Видео
В Москве возбудили уголовное дело после смерти пяти пациентов по вине частной клиники
14:57 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры допроса Яндиева по делу о драке с Харитоновым
14:27 В стране и мире
Роскосмос рассекретил уникальный документальный архив о первом в мире луноходе
10:36 В стране и мире
Видео
На выборах президента Молдавии побеждает Майя Санду
Популярное
Популярное
Видео
Меладзе попросил разрешения на допуск в «красную зону» ковидных госпиталей
Видео
Полосатая преграда: двое тигрят «перекрыли» дорогу автомобилистам в Приморье
Ученые создали устройство, которое позволяет трезветь в три раза быстрее
Приемный сын Джигарханяна показал последнее фото отца
Видео
Обрушение огромной скалы на испанском курорте попало на видео
Названы правила использования второго пространства в смартфоне
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.