В Москве возбудили уголовное дело после смерти пяти пациентов по вине частной клиники

Столичные следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу Москве.

«Частная медицинская клиника, расположенная по Мичуринскому проспекту в городе Москве, оказывала медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности, повлекшие смерть пяти пациентов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате деятельности этого медучреждения еще одной женщине был нанесен вред здоровью средней тяжести. По данным следствия, трем пациентам были оказаны услуги, на виды которых у клиники не имелось лицензий.

«Ранее, по иску Росздравнадзора по городу Москве и Московской области, Арбитражным судом города Москвы была аннулирована лицензия на медицинскую и фармацевтическую деятельность ООО “Научно-практический центр хирургии и гинекологии”», - говорится в сообщении.

Следователями проводятся все необходимые мероприятия на установление обстоятельств и причин произошедшего. Назначены экспертизы, будут допрошены руководители и сотрудники частной медицинской клиники.