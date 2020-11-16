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Роспотребнадзор разрешил не сдавать тест контактировавшим с коронавирусными больными

Тамара Астапенкова
14:55 16.11.2020
После общения с заболевшим двухнедельный карантин все-таки придется соблюдать.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Naveen Sharma, Keystone Press Agency, Globallookpress

Контактировавшие с коронавирусными больными лица после двухнедельного карантина теперь могут не сдавать тест, чтобы вернуться к трудовой деятельности или учебе. Соответствующее постановление, подписанное главой Роспотребнадзора Анной Поповой, опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Выписка контактных лиц, у которых не проявились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, допуск в организованные коллективы осуществляется по истечении 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 без проведения лабораторного исследования на COVID-19», - говорится в постановлении.

Уточняется, что анализы на коронавирусную инфекцию для этой категории граждан будут делать только в том случае, если у них появятся клинические симптомы заболевания, схожего с COVID-19.

Срок выполнения теста на наличие SARS-CoV-2 не должен превышать 48 часов с момента, когда пациент сдал пробы на анализ, и до получения им результатов, говорится в постановлении.

Ранее в Кремле заявили, что единого комплексного плана по введению ограничительных мер из-за COVID-19 в регионах быть не может, поскольку динамика заболеваемости везде разная. Главы субъектов сами принимают решения в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.

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