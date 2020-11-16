Опубликованы кадры допроса Яндиева по делу о драке с Харитоновым

В ГУ МВД по Москве сообщили о задержании бойца Адама Яндиева в качестве подозреваемого по делу о драке в спорткомплексе «Лужники», в которой пострадал боец MMA Сергей Харитонов. Против Яндиева было возбуждено два уголовных дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Напомним, что драка между Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым произошла накануне во Дворце спорта «Лужники». Перед этим конфликтом Яндиев напал на другого спортсмена - Руслана Абдо. Как позже рассказал Харитонов, причиной произошедшего стали выяснения отношений из-за денежного долга.

В пятницу Сергей Харитонов опубликовал на своей странице в Instagram видео, снятое одной из камер наблюдения. На записи запечатлено, как Харитонов и Яндиев о чем-то разговаривают, однако в какой-то момент Яндиев неожиданно набрасывается на своего собеседника. Харитонов также утверждает, что во время нападения Яндиев был вооружен кастетом, однако последний с этой версией категорически не согласен.

В правоохранительных органах считают, что нападение на Харитонова и Абдо было совершено из хулиганских побуждений. В результате драки у Харитонова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины лица, перелом носа и другие травмы. У Абдо врачи обнаружили перелом носа, ссадину лица, ушибленную рану нижней губы и нижней челюсти.