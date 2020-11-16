Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликованы кадры допроса Яндиева по делу о драке с Харитоновым

Анна Назайкина
14:57 16.11.2020
Против него было возбуждено два уголовных дела «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ

В ГУ МВД по Москве сообщили о задержании бойца Адама Яндиева в качестве подозреваемого по делу о драке в спорткомплексе «Лужники», в которой пострадал боец MMA Сергей Харитонов. Против Яндиева было возбуждено два уголовных дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Напомним, что драка между Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым произошла накануне во Дворце спорта «Лужники». Перед этим конфликтом Яндиев напал на другого спортсмена - Руслана Абдо. Как позже рассказал Харитонов, причиной произошедшего стали выяснения отношений из-за денежного долга.

В пятницу Сергей Харитонов опубликовал на своей странице в Instagram видео, снятое одной из камер наблюдения. На записи запечатлено, как Харитонов и Яндиев о чем-то разговаривают, однако в какой-то момент Яндиев неожиданно набрасывается на своего собеседника. Харитонов также утверждает, что во время нападения Яндиев был вооружен кастетом, однако последний с этой версией категорически не согласен.

В правоохранительных органах считают, что нападение на Харитонова и Абдо было совершено из хулиганских побуждений. В результате драки у Харитонова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины лица, перелом носа и другие травмы. У Абдо врачи обнаружили перелом носа, ссадину лица, ушибленную рану нижней губы и нижней челюсти.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
15:31 В стране и мире
Видео
Мощный взрыв и пепел: неподалеку от Сицилии проснулся вулкан
15:17 В стране и мире
Видео
В Москве возбудили уголовное дело после смерти пяти пациентов по вине частной клиники
14:57 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры допроса Яндиева по делу о драке с Харитоновым
14:27 В стране и мире
Роскосмос рассекретил уникальный документальный архив о первом в мире луноходе
10:36 В стране и мире
Видео
На выборах президента Молдавии побеждает Майя Санду
Популярное
Популярное
Видео
Меладзе попросил разрешения на допуск в «красную зону» ковидных госпиталей
Видео
Полосатая преграда: двое тигрят «перекрыли» дорогу автомобилистам в Приморье
Ученые создали устройство, которое позволяет трезветь в три раза быстрее
Приемный сын Джигарханяна показал последнее фото отца
Видео
Обрушение огромной скалы на испанском курорте попало на видео
Названы правила использования второго пространства в смартфоне
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.