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«Роскосмос» рассекретил уникальный документальный архив о первом в мире луноходе

Ян Брацкий
14:27 16.11.2020
Подборка содержит министерские и ведомственные документы, протоколы производственных совещаний и отчетную документацию.
«Роскосмос» рассекретил уникальный документальный архив о первом в мире луноходе
© Фото: Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» рассекретила и впервые опубликовала документы о разработке, испытаниях и запуске управляемого ровера «Луноход-1». Мероприятие приурочили к 50-летию отправки на поверхность спутника первого в мире ровера.

«Подборка содержит министерские и ведомственные документы, протоколы производственных совещаний, отчетную документацию и фрагменты переписки участников работ с руководством ракетно-космической отрасли», - говорится на официальном сайте «Роскосмоса».

Проект ровера был разработан специалистами Особого конструкторского бюро №1 под руководством Сергея Павловича Королева.

«По первоначальному замыслу, самоходному аппарату предстояло в телеуправляемом режиме исследовать район предстоящей высадки космонавтов на Луну, после чего исполнить роль радиомаяка для управления прилунением пилотируемого корабля проекта Н1-Л3. Однако после пересмотра программы Луноход был переориентирован для беспилотной исследовательской работы на поверхности естественного спутника Земли», - сказано в описании к пакету опубликованных документов.

Перед конструкторами была поставлена амбициозная и сложная задача - собрать информацию об особенностях лунной поверхности, рентгеновского излучения, химического состава и физических свойств грунта земного спутника.

«В отсутствие мощных и компактных компьютеров Луноход управлялся с Земли по радиоканалу. Управление аппаратом осуществляли несколько сменных наземных экипажей, которые состояли из командира, водителя, бортинженера, штурмана и оператора наведения антенны», - сказано в документах.

За 301 сутки шесть часов и 37 минут аппарат преодолел по поверхности Луны расстояние в 10 540 метров, обследовав площадь в 80 тысяч квадратных метров, выполнив химический анализ лунного грунта в 25 точках. На Землю были переданы более 200 лунных панорам и около 20 тысяч снимков малокадрового телевидения.

Как ранее сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, России намерена осуществить полет на Луну в 2030 году.

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