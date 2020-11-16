Винокур рассказал о тяжелом положении артистов из-за ограничений по COVID-19

Обращение известного певца Валерия Меладзе к другим артистам с призывом не принимать участие в новогодних «голубых огоньках» является криком отчаяния, поскольку многие эстрадные исполнители в период ограничений из-за коронавируса оказались «выброшенными за борт». Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал Народный артист РСФСР Владимир Винокур.

«Я не против Валеры Меладзе и его предложения. Я понимаю его. Это крик отчаяния, потому что мы несколько месяцев не работаем нормально. Мы лишены работы. Мы не государственная система театра. Мы выброшены за борт и поэтому он прав... Мы не государственная система, нам никто не помогает. В составе наших коллективов - певцы, танцоры. Мы им помогаем, платим свои деньги, но мы же не качаем нефть и газ не добываем. У нас нет нескончаемого потока, тем более, что больше восьми месяцев мы не работаем», - сообщил он.

Ранее Меладзе предложил другим артистам не принимать участия в традиционных «голубых огоньках». Он отметил, что без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет ощущения праздника, а если работа артистов запрещена ограничительными мерами по борьбе с коронавирусом, то и сниматься, по его мнению, в разных программах им тоже не стоит.

Вскоре недовольство ограничениями из-за COVID-19 высказали и другие исполнители. Так, Народный артист РСФСР Лев Лещенко посетовал на то, что многие деятели культуры во время пандемии оказались в бедственном положении. В частности, со слов Лещенко, некоторые артисты сейчас сидят без концертов, а их коллективы ищут любую возможность подработать, в том числе и на стройках.

Также на кризис в индустрии развлечений обратил внимание музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, который призвал власти пересмотреть введенные ограничительные меры либо начать финансово поддерживать отрасль.