Меладзе попросил разрешение на допуск в «красную зону» ковидных госпиталей

Российский певец Валерий Меладзе обратился к врачам больниц Москвы и Московской области. Артист попросил разрешения присутствовать в клиниках и пообещал оказывать моральную поддержку медикам и пациентам в «красной зоне».

Свое видеообращение Заслуженный артист Российской Федерации опубликовал на своей странице в Instagram.

«Друзья, добрый день. Я обращаюсь к врачам Москвы и Московской области, так как я живу в этом регионе и могу достаточно быстро оказаться рядом с вами. Я хочу попросить у вас разрешения приезжать в ковидные госпитали и получить доступ в "красную зону". Я могу морально поддерживать вас и если я могу еще чем-то помочь - буду очень рад. Это не просто акция или попытка пиара, я просто хочу быть рядом с вами, хочу помочь и применить свои силы, возможности и умения», - заявил Меладзе.

Ранее Валерий Меладзе обратился к своим коллегам с призывом бойкотировать съемки в новогодних концертах из-за ограничительных мер, которые введены в отношении представителей шоу-бизнеса в условиях пандемии.

Инициативу певца поддержали многие исполнители. В частности, продюсер Иосиф Пригожин в очередной раз заявил о бедственном положении индустрии и призвал власти пересмотреть введенные ограничения.