Умер заслуженный артист РФ Юрий Черкасов

Заслуженный артист РФ Юрий Черкасов умер в воскресенье, 15 ноября, в возрасте 59 лет. Об этом говорится на сайте театра имени Моссовета.

«Театр имени Моссовета сообщает, что 15 ноября 2020 года на 60-м году жизни скончался заслуженный артист России Юрий Вячеславович Черкасов», - сказано в сообщении.

Также в заявлении говорится, что отпевание состоится в понедельник, 16 ноября в Храме мучеников Флора и Лавра на Зацепе. Само прощание с артистом запланировано на вторник, 17 ноября.

На сцене театра имени Моссовета Черкасов сыграл более 30 ролей, в том числе в таких постановках, как «Иисус Христос - суперзвезда», «Горе от ума» и Преступление и наказание». Также артист сыграл в более 10 фильмах и сериалах. Среди них: «Русский террор», «Таксистка», «Очарование зла».

В 1991 году Черкасов окончил ГИТИС, а с 1990 года начал играть в театре имени Моссовета.