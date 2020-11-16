Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Умер заслуженный артист РФ Юрий Черкасов

Виктория Ивашечкина
01:40 16.11.2020
Прощание с актером запланировано на вторник, 17 ноября.
Умер заслуженный артист РФ Юрий Черкасов
© Фото: Ekaterina Tsvetkova Global Look Press

Заслуженный артист РФ Юрий Черкасов умер в воскресенье, 15 ноября, в возрасте 59 лет. Об этом говорится на сайте театра имени Моссовета.

«Театр имени Моссовета сообщает, что 15 ноября 2020 года на 60-м году жизни скончался заслуженный артист России Юрий Вячеславович Черкасов», - сказано в сообщении

Также в заявлении говорится, что отпевание состоится в понедельник, 16 ноября в Храме мучеников Флора и Лавра на Зацепе. Само прощание с артистом запланировано на вторник, 17 ноября. 

На сцене театра имени Моссовета Черкасов сыграл более 30 ролей, в том числе в таких постановках, как «Иисус Христос - суперзвезда», «Горе от ума» и Преступление и наказание». Также артист сыграл в более 10 фильмах и сериалах. Среди них: «Русский террор», «Таксистка», «Очарование зла». 

В 1991 году Черкасов окончил ГИТИС, а с 1990 года начал играть в театре имени Моссовета.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
23:36 В стране и мире
ЦИК Молдавии опубликовал промежуточные итоги президентских выборов
22:50 В стране и мире
Додон заявил, что лидирует на выборах в Молдавии
21:15 В стране и мире
Видео
Расходимся по домам: что происходит в России в период новой вспышки коронавируса
22:21 В стране и мире
Глава Минтранса РФ заразился COVID-19 и ушел на самоизоляцию
21:55 Спорт
Россия уступила Турции в матче Лиги наций
Популярное
Популярное
Ученые рассказали об убивающем COVID-19 натуральном продукте
Видео
Винокур раскритиковал призыв Меладзе бойкотировать новогодние программы
Видео
Легкий, бюджетный, проходимый: военный представитель рассказал о преимуществах багги «Сармат»
Военный летчик оценил действия экипажа аварийно приземлившегося Ан-124
Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки в новогодних программах из-за новых ограничений
Видео
Выстрел в стекло: в конфликтах на дороге стали применять огнестрельное оружие
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.