Водянова рассказала о скорой свадьбе

Российская модель Наталья Водянова выходит замуж. Она опубликовала в социальной сети фотографию, на которой видно кольцо на безымянном пальце, и снабдила пост кратким описанием.

«Этот год был прекрасным и очень запоминающимся. Не терпится отпраздновать следующий год с нашими любимыми и близкими», - написала Водянова в Instagram.

Внимательные подписчики не смогли обойти кольцо вниманием и поинтересовались, имела ли модель ввиду в том числе и свадьбу. Водянова ответила утвердительно, подтвердив, что скоро выйдет замуж за французского предпринимателя Антуана Арно.

Ранее он поучаствовал в процессе восстановления сгоревшего собора Парижской Богоматери. От лица компании своего отца Арно пожертвовал 200 миллионов евро.