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Воробьев назвал максимум ковидных коек в Подмосковье

Анна Назайкина
14:05 16.11.2020
Создание дополнительных коек для зараженных COVID-19 прекратится, когда их будет 19 тысяч.
Воробьев назвал максимум ковидных коек в Подмосковье
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что в регионе планируется 19 тысяч ковидных коек. Задача областного Минздрава - сделать так, чтобы большего числа мест для инфицированных коронавирусом не потребовалось.

Воробьев отметил, что пандемия COVID-19 заставила весь мир стать предельно внимательным. Он также отметил, что система здравоохранения области продолжает напряженно работать. Создание дополнительных коек для зараженных коронавирусной инфекцией прекратится, когда их будет 19 тысяч.

«Как и прежде, система здравоохранения у нас напряженно работает. Мы создаем дополнительные мощности, но в ближайшее время создавать их прекратим. Мы остановимся на 19 тысячах коек. А дальше наша задача - не превышать этот порог», - передает слова Воробьева «360».

Губернатор Московской области отметил, что также стоит задача оставить в резерве часть из 19 тысяч коек, которые будут запущены до 1 декабря. На данный момент в разных местах находится от 20 до 25% свободных коек. Воробьев рассказал, что местный Минздрав создал специальные бригады, благодаря чему сотрудники выезжают в различные «красные зоны» для того, чтобы убедиться в правильности протокола лечения.

«Особое внимание мы по-прежнему уделяем амбулаторному звену. Нагрузка на него очень заметная, но лечение по назначению врача - это единственный правильный и верный способ», - отметил он.

Также Воробьев подчеркнул, что антибиотики нужно употреблять только по назначению специалистов. Кроме того, он обратился к подмосковному Минздраву с просьбой пристально следить за протоколами, которые включают в себя антибиотики только на определенных стадиях.

В Московской области за сутки выявлено 810 новых случаев инфицирования коронавирусом. 456 заболевших вылечились от COVID-19, 12 человек скончались.

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