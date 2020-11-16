В Москве прекратят допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к Некрополю у Кремлевской стены

Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к Некрополю у Кремлевской стены прекращается с 17 ноября в связи с эпидемиологической обстановкой. С таким заявлением выступили в Федеральной службе охраны.

«С 17 ноября 2020 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к Некрополю у Кремлевской стены будет временно прекращен», - сообщили ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.

В России за минувшие сутки выявили 22 778 новых случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число заразившихся было зарегистрировано в Москве - 6 360, Санкт-Петербурге - 2 039 и Подмосковье - 810. Меньше всего заболевших выявили в Еврейской автономной области - 22, Ненецком автономном округе - 8, Чукотском автономном округе - 5.

Также за минувшие сутки из лечебных учреждений в РФ были выписаны 13 864 пациента, вылечившихся от коронавирусной инфекции. В настоящий момент число заболевших COVID-19 за все время пандемии по стране составляет 1 948 603.