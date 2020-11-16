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Избитый боец ММА Харитонов заявил, что вернется в строй через полгода

Роман Захаров
13:24 16.11.2020
Сергей Харитонов выразил уверенность, что впереди его ждут основные победы.
Избитый боец ММА Харитонов заявил, что вернется в строй через полгода
© Фото: sergei_kharitonov, VK

Известный российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов заявил, что после драки с Адамом Яндиевым сможет вернуться в строй только через полгода.

«Для спортсменов это обычное состояние после боя: переломы, сотрясения, ссадины и так далее. Я никогда не падаю духом и иду только вперед, уверен, что основные мои победы еще впереди. Выпал на неизвестное время, но уверен, что все заживет и хотя бы через полгода смогу вернуться. Спортсмены, тренируйтесь и выступайте только на турнирах. Всем здоровья, только вперед», - написал Харитонов на своей странице в Instagram.

Драка между Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым произошла накануне во Дворце спорта «Лужники». Перед этой стычкой бывший боец UFC Яндиев напал на другого спортсмена - Руслана Абдо. Как позже рассказал Харитонов, причиной произошедшего стали выяснения отношений из-за денежного долга.

В пятницу Сергей Харитонов опубликовал в Instagram видео, снятое одной из камер наблюдения. На записи запечатлено, как Харитонов и Яндиев о чем-то разговаривают, но в какой-то момент Яндиев внезапно набрасывается на своего собеседника. Харитонов также утверждает, что во время нападения Яндиев был вооружен кастетом, однако его оппонент с этой версией категорически не согласен.

К настоящему моменту Харитонов и Абдо написали заявление в полицию на Яндиева. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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