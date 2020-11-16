В Кремле заявили, что указ Эрдогана об отправке военных в Азербайджан является внутренним делом Турции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что внесение в парламент Турции проекта указа президента Тайипа Эрдогана о направлении турецких военных в Азербайджан является внутренней процедурой, предусмотренной законодательством республики. Ранее сообщалось о том, что проект указа президента Турции об отправке военнослужащих в Азербайджан направлен в парламент республики.

«Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных - это выполнение внутренних процедур, процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики. Это внутреннее дело Турции. А что касается договоренностей о создании совместного мониторингового центра на территории Азербайджана, то это продукт двусторонней договоренности России и Турции», - заявил Песков.

Напомним, что 10 ноября президент России Владимир Путинин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В регион были введены российские миротворцы.

Одиннадцатого ноября Эрдоган заявил о том, что Турция и Россия подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе и что они будут участвовать в «совместной миротворческой миссии». Песков сообщил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, однако «речи о совместных миротворческих силах не шло».







