Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле заявили, что указ Эрдогана об отправке военных в Азербайджан является внутренним делом Турции

Анна Назайкина
13:22 16.11.2020
Ранее сообщалось о том, что проект соответствующего указа направлен в парламент республики.
В Кремле заявили, что указ Эрдогана об отправке военных в Азербайджан является внутренним делом Турции
© Фото: Goktay Koraltan, Keystone Press Agency, Globallookpress

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что внесение в парламент Турции проекта указа президента Тайипа Эрдогана о направлении турецких военных в Азербайджан является внутренней процедурой, предусмотренной законодательством республики. Ранее сообщалось о том, что проект указа президента Турции об отправке военнослужащих в Азербайджан направлен в парламент республики.

«Дело в том, что там же будет мониторинговый центр на территории Азербайджана, туда нужно отправить турецких военных - это выполнение внутренних процедур, процедур, предусмотренных внутренним законодательством Турецкой Республики. Это внутреннее дело Турции. А что касается договоренностей о создании совместного мониторингового центра на территории Азербайджана, то это продукт двусторонней договоренности России и Турции», - заявил Песков.

Напомним, что 10 ноября президент России Владимир Путинин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В регион были введены российские миротворцы.

Одиннадцатого ноября Эрдоган заявил о том, что Турция и Россия подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе и что они будут участвовать в «совместной миротворческой миссии». Песков сообщил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, однако «речи о совместных миротворческих силах не шло».
 
 
 
 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:27 В стране и мире
«Роскосмос» рассекретил уникальный документальный архив о первом в мире луноходе
13:42 В стране и мире
В Москве прекратят допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к Некрополю у Кремлевской стены
13:22 В стране и мире
В Кремле заявили, что указ Эрдогана об отправке военных в Азербайджан является внутренним делом Турции
10:36 В стране и мире
Видео
На выборах президента Молдавии побеждает Майя Санду
06:47 Армия
Видео
Первая посадка Ка-27ПЛ на палубу: кадры испытаний новейшего корвета ТОФ
Популярное
Популярное
Видео
Меладзе попросил разрешение на допуск в «красную зону» ковидных госпиталей
Видео
Полосатая преграда: двое тигрят «перекрыли» дорогу автомобилистам в Приморье
Ученые создали устройство, которое позволяет трезветь в три раза быстрее
Приемный сын Джигарханяна показал последнее фото отца
Видео
Обрушение огромной скалы на испанском курорте попало на видео
Названы правила использования второго пространства в смартфоне
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.