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Глава Роспотребнадзора разъяснила порядок изоляции контактирующих с больными COVID-19

Ян Брацкий
13:15 16.11.2020
По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Все граждане, которые контактировали с инфицированными коронавирусной инфекцией, обязаны соблюдать двухнедельный карантин. После этого они могут покидать изоляцию без обязательной сдачи теста на COVID-19.

Соответствующее распоряжение подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выписка контактных лиц, у которых не проявились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются по истечении 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 без проведения лабораторного исследования на COVID-19», - говорится в документе.

Ранее глава Роспотребнадзора охарактеризовала эпидемиологическую обстановку в России, назвав ее управляемой.

Тем временем власти Бурятии приняли решение о введении двухнедельного локдауна. В республике закрыты объекты розничной торговли и общественного питания. На такой шаг власти пошли из-за роста числа инфицированных коронавирусом. 

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