В Омане призвали избрать наследника султана

Высший военный совет Омана призвал правящий семейный совет собраться для избрания нового правителя государства после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида, пишет ТАСС.

Султан Кабус бен Саид, правивший в Омане с 1970 года, скончался накануне на 80-м году жизни после продолжительной болезни.

Похороны султана пройдут 11 января. Королевский двор объявил траур и заявил о приостановке работы всех государственных и частных структур на три дня.

Местные СМИ сообщают, что на улицах столицы появилась бронетехника. Из источников известно о привидении армии и полиции в состояние боевой готовности.