В Омане призвали избрать наследника султана
Военный совет государства призвал правящую семью собраться для того, чтобы избрать нового правителя.
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Высший военный совет Омана призвал правящий семейный совет собраться для избрания нового правителя государства после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида, пишет ТАСС.
Султан Кабус бен Саид, правивший в Омане с 1970 года, скончался накануне на 80-м году жизни после продолжительной болезни.
Похороны султана пройдут 11 января. Королевский двор объявил траур и заявил о приостановке работы всех государственных и частных структур на три дня.
Местные СМИ сообщают, что на улицах столицы появилась бронетехника. Из источников известно о привидении армии и полиции в состояние боевой готовности.