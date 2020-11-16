Российские миротворцы сопроводили в Степанакерт вторую колонну беженцев

Российские миротворцы сопроводили вторую колонну автобусов с беженцами, возвращающимися в Степанакерт. В столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики прибыли 475 человек.

Миротворцы и военная полиция сопроводили колонну из 19 автобусов из Еревана до главной площади Степанакерта.

Организация безопасного возвращения беженцев и перемещения их через линию соприкосновения проводилась под руководством и контролем Межведомственного центра гуманитарного реагирования, созданного по указанию министра обороны Сергея Шойгу в рамках реализации указа президента РФ «О дополнительных мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе».

Днем ранее в Степанакерт прибыло девять автобусов с 250 беженцами, которые получили возможность вернуться домой после развертывания российского миротворческого контингента и наблюдательных постов, добавили в Минобороны.