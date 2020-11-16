Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Кремле заявили, что потребности в ужесточении мер из-за COVID-19 варьируются от региона к региону

Ян Брацкий
12:34 16.11.2020
Власти Бурятии с 16 по 30 ноября приостановили работу ресторанов и торговых центров из-за роста числа инфицированных.
В Кремле заявили, что потребности в ужесточении мер из-за COVID-19 варьируются от региона к региону
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Единого комплексного плана по введению ограничительных мер из-за новой коронавирусной инфекции в регионах быть не может, так как динамика заболеваемости везде разная. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Динамика развития эпидемии в регионах разная. Мы видим, что Бурятии пришлось принять такое решение в рамках особых полномочий. Здесь главы региона сами принимают эти решения, основываясь на информации, что называется, с земли о том, что происходит. Каких-то комплексных планов на эту тему быть не может», - сказал Песков.

Власти Бурятии с 16 по 30 ноября приостановили работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Также приостановлена работа торговых центров и иных объектов розничной торговли.

Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил введение жестких ограничений стремительным ростом заболеваемости COVID-19 в республике.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.