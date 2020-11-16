В Кремле заявили, что потребности в ужесточении мер из-за COVID-19 варьируются от региона к региону

Единого комплексного плана по введению ограничительных мер из-за новой коронавирусной инфекции в регионах быть не может, так как динамика заболеваемости везде разная. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Динамика развития эпидемии в регионах разная. Мы видим, что Бурятии пришлось принять такое решение в рамках особых полномочий. Здесь главы региона сами принимают эти решения, основываясь на информации, что называется, с земли о том, что происходит. Каких-то комплексных планов на эту тему быть не может», - сказал Песков.

Власти Бурятии с 16 по 30 ноября приостановили работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Также приостановлена работа торговых центров и иных объектов розничной торговли.

Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил введение жестких ограничений стремительным ростом заболеваемости COVID-19 в республике.