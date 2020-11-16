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Полосатая преграда: двое тигрят «перекрыли» дорогу автомобилистам в Приморье

Анна Назайкина
12:33 16.11.2020
По словам специалистов, возраст хищников составляет четыре-пять месяцев.
© Видео: Центр "Амурский тигр" © Фото: Центр "Амурский тигр"

Жители Приморья, проезжая на автомобиле по одной из дорог в северном районе края, встретили двух тигрят. Молодые хищники не опасались людей, тем самым дали возможность заснять себя на видео, после чего скрылись в тайге. Очевидцы сообщили об увиденном в Службу охотничьего надзора Приморского края, а также отправили специалистам видеоролик. Впоследствии было определено, что возраст тигрят составляет четыре-пять месяцев.

Оперативная группа Службы охотнадзора отправилась в указанное место. По найденным следам было установлено, что тигрята оказались на дороге из-за любопытства. В то время как представители семейства кошачьих изучали автомобиль, поблизости была тигрица, которая следила за своими детенышами. Позже хищница увела их в безопасное место.

«Это нередкий случай, когда менее осторожные и беспечные тигрята показываются людям, а их мать-самка в силу большего опыта и осторожности наблюдает за происходящим со стороны, не обозначая себя. Мы знаем точно, где произошла данная встреча, но в интересах безопасности тигрят и их матери не сообщаем об этом. О чем просим и граждан, если у них вдруг возникнет желание показать свою осведомленность через социальные сети или иным способом. Нужно помнить, что этим можно сильно навредить», - передает слова директора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева «Комсомольская правда».

Начальник Управления охраны объектов животного мира и ООПТ Приморского края Алексей Суровый отметил неравнодушие и ответственность граждан, которые после встречи с тигрятами обратились в соответствующую службу.

Напомним, что при встрече с тигром на автотрассе специалисты рекомендуют оставаться в автомобиле, а также исключить любые провоцирующие хищное животное действия.

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