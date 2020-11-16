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Врач рассказала, как вести себя метеочувствительным людям при повешенном давлении

Роман Захаров
12:24 16.11.2020
Специалист рекомендовала употреблять профилактические таблетки и ни в коем случае не терпеть боль.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Free-Photos, Pixabay

Существует несколько типов людей, чье самочувствие напрямую зависит от погодных изменений. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа, дав несколько советов метеозависимым, как вести себя при перепадах давления.

«Абсолютно точно существуют люди с индивидуальной метеозависимостью. Первая категория - это люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вторая категория - это те, кто страдает от вегетососудистой дистонии, у них изначально слабая сосудистая система. И те, и другие реагируют на изменение погоды, но по-разному. Когда у нас высокое давление, люди с низким давлением чувствуют себя плохо, потому что давление на сосуды становится еще больше, и состояние их ухудшается, начинаются головные боли... Когда давление повышено, нужно употреблять витаминные комплексы, крепкий сладкий чай регулярно, тогда не будет ни спазмов сосудов, ни головных болей. А если человек страдает гипертонической болезнью, то у него и так давление высокое, а когда оно еще повышается, может быть гипертонический криз. В таких ситуациях надо использовать профилактические таблетки», - объяснила специалист.

Людмила Лапа посоветовала метеозависимым людям использовать препараты-антиагреганты для лечения симптомов, возникающих во время перепадов давления. При этом медик подчеркнула, что терпеть боль в таких случаях категорически не рекомендуется.

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