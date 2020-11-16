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Синоптик рассказал о наступлении «радостной погоды» в Москве

Виктория Ивашечкина
01:22 16.11.2020
По словам специалиста, температура воздуха в течение недели будет близка к климатической норме.
Синоптик рассказал о наступлении «радостной погоды» в Москве
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «радостная погода» ожидается в Москве в течение недели. По словам специалиста, в столице будет много солнца, минимальное количество осадков и температура воздуха, близкая к норме.

«Прогноз таков, что погода на следующей неделе будет приятной и радостной, потому что при антициклоне будет много солнца», - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура воздуха в течение недели будет близка к климатической норме. При этом атмосферное давление будет очень высоким, показатели могут быть близки к рекордным, передает ТАСС.

Специалист отметил, что в понедельник и вторник днем, 16 и 17 ноября, в Москве ожидается 1-3 градуса мороза. В среду - до 2 градусов мороза, в четверг - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а в пятницу - от 0 до 5 градусов тепла. 

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что Россию в течение недели ожидает погода с аномальным теплом и аномальным холодом в различных частях страны. У жителей северо-европейской части России температура поднимется на 4-8 градусов выше нормы, а на юге европейской территории - на 4-6 градусов ниже нормы.

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