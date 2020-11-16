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Врач рассказал о частой ошибке при лечении коронавируса на дому

Анна Назайкина
11:12 16.11.2020
По мнению специалиста, использование антибиотиков при самолечении может вызвать серьезные побочные эффекты.
Врач рассказал о частой ошибке при лечении коронавируса на дому
© Фото: Christine Sandu, Unsplash.com

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор Сергей Яковлев предупредил о возможной опасности использования антибиотиков при лечении коронавируса.

Поскольку COVID-19 является вирусной инфекцией, а антибиотики воздействуют на бактерии, использование таких лекарств в лучшем случае никак не повлияет на течение болезни. Однако часто использование антибиотиков при самолечении вызывает серьезные побочные эффекты, а также формирует устойчивость микробов к лекарствам.

Применение антибиотиков допустимо в том случае, если вирусная инфекция осложняется бактериальной, и исключительно по назначению специалиста.

«Это бывает через семь-десять дней после начала заболевания. Решать, необходимы уже антибиотики или нет, может только врач. Если он прописал, надо принимать», - передает слова доктора aif.ru.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за сутки было выявлено 22 778 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего в стране коронавирус был выявлен у 1 948 603 пациентов. В относительном выражении прирост в течение пяти дней не превышает 1,2%.
 
 
 
 

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