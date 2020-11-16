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В России за сутки выявили 22 778 новых случаев заболевания коронавирусом

Роман Захаров
11:06 16.11.2020
Наибольшее число заразившихся было зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
В России за сутки выявили 22 778 новых случаев заболевания коронавирусом
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, Xinhua, Globallookpress

В России за минувшие сутки выявили 22 778 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом информирует оперштаб.

Наибольшее число заразившихся было зарегистрировано в Москве - 6 360, Санкт-Петербурге - 2 039 и Подмосковье - 810. Меньше всего заболевших выявили в Еврейской автономной области - 22, Ненецком автономном округе - 8, Чукотском автономном округе - 5.

Также за минувшие сутки из лечебных учреждений в РФ были выписаны 13 864 пациента, вылечившихся от коронавирусной инфекции.

В настоящий момент число заболевших COVID-19 за все время пандемии по стране составляет 1 948 603.

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