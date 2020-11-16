В России за сутки выявили 22 778 новых случаев заболевания коронавирусом
Наибольшее число заразившихся было зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.
© Фото: Alexander Zemlianichenko Jr, Xinhua, Globallookpress
В России за минувшие сутки выявили 22 778 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом информирует оперштаб.
Наибольшее число заразившихся было зарегистрировано в Москве - 6 360, Санкт-Петербурге - 2 039 и Подмосковье - 810. Меньше всего заболевших выявили в Еврейской автономной области - 22, Ненецком автономном округе - 8, Чукотском автономном округе - 5.
Также за минувшие сутки из лечебных учреждений в РФ были выписаны 13 864 пациента, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
В настоящий момент число заболевших COVID-19 за все время пандемии по стране составляет 1 948 603.