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ФСБ предотвратила серию терактов в Воронежской области

Роман Захаров
11:40 16.11.2020
Заключенные одной из воронежских колоний основали террористическое сообщество прямо внутри исправительного учреждения.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: Flickr

Бывшие заключенные колонии №3 в Воронежской области были приговорены к длительным срокам заключения за подготовку серии терактов. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы безопасности РФ.

Правоохранителям удалось установить, что террористическое сообщество в исправительном учреждении организовали пятеро заключенных: Руслан Бугак, Руслан Чаусов, Геньяс Гатджибаибов, Максим Степанов и Сергей Мухаметзянов.

«Доказана причастность членов сообщества к вовлечению в террористическую деятельность заключенных, освобождающихся в 2019-2020 годах, а также подготовке ряда резонансных террористических актов», - информирует ФСБ.

Отмечается, что в числе готовившихся актов были подрыв многоквартирного жилого дома в Воронеже, посягательство на сотрудников правоохранительных органов и курсантов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, выпускники которой принимают участие в боевых действиях на территории Сирии.

В минувшую пятницу Второй западный окружной военный суд приговорил Бугака к 24 годам лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, Чаусова - к 18 годам лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, Гатджибаибова - к 17 годам лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, Степанова - к 16 годам лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, Мухаметзянова - к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии особого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

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